شكرا لقرائتكم خبر عن شحن مليوني جرعة من لقاح «كورونا» إلى أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

كشف ائتلاف الأمل عن نجاحه في نقل وتوزيع مليوني جرعة من لقاح فيروس «كورونا» المستجد، بالتعاون مع شركة جي 42 للرعاية الصحية، ليحقق بذلك إنجازاً رائداً يعزز جهود قطاع الخدمات اللوجستية العالمي لتوزيع لقاح فيروس «كورونا» المستجد.

وبدعم من أعضاء الائتلاف، استأجرت الاتحاد للشحن سبع طائرات من طراز بوينج 777-300ER؛ لنقل حمولة اللقاحات الحساسة للحرارة إلى مطار أبوظبي الدولي، ومن ثم استخدمت الاتحاد للشحن، الناقل الوطني في دولة الإمارات، أسطولها البري لنقل الشحنات إلى مدينة خليفة الصناعية (كيزاد) التابعة لموانئ أبوظبي؛ حيث جرى تخزين اللقاحات في مستودع مبرد للتخزين تم بناؤه خصيصاً لهذا الغرض.

واعتبر عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، هذه الخطوة، إنجازاً رائداً لائتلاف الأمل وأبوظبي وقطاع الخدمات اللوجستية، وتعكس العملية الإنجازات التي يمكن تحقيقها عبر تعاون الجهات الرائدة في القطاعين العام والخاص، من أجل تقديم حلول فعالة لمواجهة تحديات القطاع على الصعيد الدولي.

وقال آشيش كوشي، الرئيس التنفيذي لشركة جي 42 للرعاية الصحية: «تمثّل هذه الشراكة خطوة طبيعية نحو الأمام في مسيرة نجاحات الشركة التي تمكّنت من قيادة جهود مواجهة جائحة «كوفيد-19».

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