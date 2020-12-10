روسيا: تعميم اللقاح ضد كورونا على جميع المناطق قبل نهاية الأسبوع

أعلنت جميع مناطق روسيا استعدادها للبدء في حملات التلقيح ضد فيروس كورونا، التي ستنطلق في كافة المناطق بحلول نهاية الأسبوع الحالي.



وقالت نائب رئيس الحكومة الروسية تاتيانا غوليكوفا - وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الخميس/ عقب اجتماع مع اللجنة الخاصة بشئون الصحة - : "إن جميع المناطق أعلنت استعدادها للتلقيح، وبحلول نهاية الأسبوع الجاري سيتم إطلاقه في جميع المناطق"، موضحة أن

حملات التطعيم ضد فيروس كورونا يجب أن لا تتوقف في مناطق روسيا في عطلة رأس السنة.



وأضافت: "أنه نظرًا لأن عملية التطعيم تتكون من مرحلتين، يجب على المناطق أن تولي اهتمامًا خاصًا لتخطيط التطعيم، حتى لا يتم تعليقه خلال عطلة يناير".



وكان رئيس معهد "جاماليا" الروسي لبحوث الميكروبيولوجيا ألكسندر جينسبرج

- في وقت سابق اليوم - إن أكثر من 150 ألفًا من سكان روسيا تم تطعيمهم بلقاح (سبوتنيك V) ضد فيروس كورونا حتى الآن.



وأعلنت السلطات الصحية في روسيا، الأسبوع الماضي، البدء في حملة تطعيم تستهدف الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى، ثم تشمل باقي سكان روسيا.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.