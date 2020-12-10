إسبانيا: وفيات كورونا بين مارس ومايو 45 ألفاً بدل 27 ألفاً

سيف اليزيد - أكّد المعهد الوطني للإحصاء في إسبانيا، اليوم الخميس، أن ما يزيد عن 45 ألف شخص توفوا جراء وباء كوفيد-19 في البلاد بين مارس ومايو الماضيين، وهو رقم يتجاوز العدد المعلن رسميا بنحو 18 ألف وفاة.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن المعهد ما مجموعه 45684 وفاة خلال تلك الفترة، منها 32652 وفاة نتيجة للفيروس، في حين أن 13032 وفاة أخرى جراء "الاشتباه (بكوفيد)، تظهر أعراضًا متوافقة مع المرض".

والأرقام الرسمية للوفيات التي نشرتها وزارة الصحة للأشهر الثلاثة أعلى قليلا من 27 ألفا.

وأرقام المعهد أعلى ب68% من الحصيلة الرسمية للحكومة.

كان عدد الضحايا في إسبانيا، مساء أمس الأربعاء، 47019 وفاة ما يجعل من هذا البلد الرابع من حيث عدد الوفيات بكوفيد-19 في أوروبا بعد بريطانيا وإيطاليا وفرنسا.

وسبق أن ألمحت وزارة الصحة إلى أن العدد الحقيقي لضحايا الجائحة أعلى على الأرجح من الأرقام التي تنشر يوميا.

بشأن عدد الحالات، سجل مساء الأربعاء 1,712,101 حالة.

كان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أعلن في 23 أكتوبر أن "العدد الحقيقي للمرضى يتخطى ثلاثة ملايين" في البلاد.