هجوم لتنظيم “داعش” في دير الزور يوقع قتلى وجرحى في صفوف الحرس الثوري الإيراني

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 ديسمبر 2020 06:10 مساءً - منذ 18 ثانية

شن تنظيم “داعش” هجوماً مباغتاً على قوات مليشياوية تابعة للحرس الثوري الإيراني في ريف دير الزور شمالي شرق سوريا.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 9 مسلحين تابعين لـ”الحرس الثوري الإيراني” قد لقوا حتفهم خلال الهجوم الذي شنه التنظيم عليهم صباح اليوم الخميس، ” في منطقة جويف ضمن بادية الميادين شرقي مدينة دير الزور.

وبحسب المرصد، فقد أسفر الاشتباكات عن مقتل 9 من العناصر المحليين ضمن قوات “الحرس الثوري” الإيراني، بالإضافة إلى مصرع عنصرين من خلايا تنظيم داعش.

وقد سارعت مليشيات “الدفاع الوطني”والميليشيات المحلية الموالية لـ”الحرس الثوري” إلى إرسال تعزيزات إلى المنطقة التي شهدت تلك الاشتباكات.

ووفق حصيلة أعدها المرصد، فقد بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس الماضي وحتى اللحظة 1055 قتيلا من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل.

كما سقط 140 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، وجميعهم لقوا حتفهم خلال هجمات وكمائن لتنظيم داعش في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء.

ووثق المرصد، أيضا، مقتل 586 من تنظيم داعش، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.