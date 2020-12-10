الاتحاد العام لمقاولات المغرب ينشئ فدرالية مقاولات الخدمات الصحية

أعلن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، اليوم الخميس، عن إنشاء الفدرالية المغربية لمقاولات الخدمات الصحية.

وقال الاتحاد، في بلاغ له، أصدره، اليوم، إن المبادرة المذكورة تأتي بعد قرار مجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، المنعقد بتاريخ 24 شتنبر 2020، الذي اطلع خلاله الأعضاء فيه على معايير تحديد نشاط قطاعي ممثل في الاتحاد، وتشمل هذه المعايير تأثير وآفاق تنمية هذا النشاط، وتماشيه مع الأهداف الاستراتيجية للبلاد، ومدى نضج التمثيلية القطاعية.

وأوكل أعضاء مجلس الإدارة إلى شكيب العلج، رئيس الاتحاد، مهمة وضع اللمسات النهائية قصد إنشاء هيآت تمثيلية قطاعية، بما في ذلك قطاع الخدمات الصحية.

ويهدف إنشاء الفدرالية المذكورة إلى توحيد فاعلي الخدمات الصحية في القطاع الخاص، قصد مساهمتهم في تطوير نظام صحي يضمن المساواة لجميع المواطنين المغاربة في الحصول على الرعاية الجيدة، كما يأتي استجابة إلى الرهانات الحالية، والمستقبلية، خصوصا المتعلقة بتعميم التغطية الاجتماعية، التي أعلنها الملك محمد السادس.

ويتكون أعضاء الفيدرالية من المقاولات، والأشخاص الاعتباريين، والجمعيات، العاملون في مجال الخدمات الصحية.