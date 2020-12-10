خنيفرة.. العثور على جثة فتاة متفحمة داخل منزلها

‎عثر مواطنون، اليوم الخميس، على جثة متفحمة لفتاة في العشرينات من عمرها، في مدينة خنيفرة.

وحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن السلطات المحلية، وعناصر الشرطة العلمية استنفرت مصالحها بعد العثور على جثة الضحية المتفحمة داخل منزلها في مدينة خنيفرة.

ورجح المصدر ذاته أن تكون الهالكة قد تعرضت لجريمة قتل، إذ أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق، لتحديد ظروف، وملابسات الحادث.

وعملت مصالح الوقاية المدنية على نقل الجثة إلى مستودع الأموات في المستشفى الإقليمى لمدينة خنيفرة قصد إخضاعها للتشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة، التي لا تزال مجهولة.‎