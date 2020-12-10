شبكة للتهريب الدولي للمخدرات.. الأمن يوقف ثلاثينيا في الرشيدية وينسق مع الجيش لحجز جمال محملة بالشيرا

أوقفت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية في مدينة الرشيدية، أول أمس الثلاثاء، شخصا يبلغ من العمر 31 سنة، من ذوي السوابق القضائية في قضايا المخدرات، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس، أنه جرى توقيف المشتبه فيه في مدينة الريصاني، بينما مكنت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية من تحديد مسار تهريب شحنة للمخدرات، وضبطها بتنسيق مع السلطات العسكرية المكلفة بحراسة الحدود في منطقة “زكيليمة” في ضواحي مدينة زاكورة، حيث تم حجز عشرة جمال تحمل 41 رزمة من مخدر الشيرا، بلغ وزنها الإجمالي طنا و25 كيلوغراما.

وقد تم، وفق البلاغ نفسه، الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا كشف كافة الأفعال الإجرامية، المنسوبة إلى المعني بالأمر.

وذكر البلاغ ذاته أن العملية المذكورة تندرج في سياق المجهودات الأمنية المكثفة، والمتواصلة، التي تبذلها المصالح الأمنية المعنية، لمكافحة ترويج، وتهريب المخدرات، والمؤثرات العقلية.