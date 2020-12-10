سلطنة عمان تعلن إعفاء المغاربة من تأشيرة الدخول إليها

أعلنت سلطنة عمان إعفاء المواطنين المغاربة من تأشيرة الدخول للإقامة لمدة تصل إلى 10 أيام، وذلك في إجراء يهم إلى جانب المملكة رعايا 102 من دول العالم، في خطوة إلى دعم السياحة في هذا البلد.

وعلى حسابها الرسمي في “تويتر”، قالت “شرطة عمان السلطانية”، إن الراغبين في زيارة البلاد، معفيون من التأشيرة، وفق الضوابط، والشروط المحددة، إذ سيقتصر الأمر على وجود حجز فندقي مسبق، وتأمين صحي، وتذكرة سفر للعودة.

وكانت السلطنة قد كشفت، الأسبوع الماضي، أنها ستستأنف منح التأشيرات السياحية للزائرين في رحلات تنظمها الفنادق، وشركات السفر، بعد تعليقها بسبب جائحة فيروس كورونا.

واستأنفت الدولة الخليجية الرحلات الجوية الدولية، في الأول من أكتوبر، لكن الدخول يقتصر على المواطنين، ومن يحملون إقامة سارية، وتأشيرات عمل سارية الدخول.