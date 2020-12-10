شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط رجل حاول تهريب 350 ألف يورو في ملابسه الداخلية والان نبدء بالتفاصيل

ضبط سلطات الجمارك الألمانية رجلا في مطار دوسلدورف حاول تهريب 350 ألف يورو في سرواله الداخلي وحذائه.

في البداية عثرت الشرطة الاتحادية على 250 ألف يورو داخل نعلي الحذاء المعدين خصيصا لهذا الغرض، وتم استدعاء موظفي الجمارك الذين ضبطوا بدورهم 100 ألف يورو أخرى داخل السروال الداخلي للرجل المنحدر من مدينة دوسلدورف والذي كان في طريقه إلى تركيا.

وقال متحدث باسم الجمارك اليوم الخميس إن غالبية الأوراق المهربة من فئة الـ500 يورو، وتابع أنه حصل على المال من أحد المعارف وكان من المفترض نقله إلى تركيا وذكر أن الرجل لم يتمكن من تذكر اسم هذا الشخص ولا بيانات اتصالاته.