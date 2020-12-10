الأمم المتحدة تحذر من نحو تغير مناخي حاد وارتفاع قياسي للغازات المسببة للاحتباس الحراري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

كشف تقرير للأمم المتحدة، أن انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري سجل مستوى قياسيا مرتفعا العام الماضي، مما يضع العالم على مسار ارتفاع الحرارة ثلاث درجات مئوية في المتوسط.



ويأتي التقرير الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة -وهو أحدث تقرير يشير إلى أن العالم يتجه سريعا نحو تغير مناخي حاد- بعد عام شهد تطرفا في الطقس مثل انحسار الجليد سريعا في القطب الشمالي وموجات حر قياسية وحرائق غابات في سيبيريا ومنطقة الغرب الأمريكي.

وقال باحثون من هيئة كوبرنيكوس للتغير المناخي الأوروبية "إن الشهر الماضي نوفمبر كان أكثر حرارة على الإطلاق."

وقالت إنجر أندرسون، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة "عام 2020 في طريقه لأن يصبح أحر عام على الإطلاق، فيما تستمر حرائق الغابات والعواصف وموجات الجفاف في نشر الدمار".

ويقيس تقرير "فجوة الانبعاثات" السنوي الفجوة بين الانبعاثات المتوقعة وتلك المتوافقة مع الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية هذا القرن على النحو المتفق عليه في اتفاقية باريس 2015.