شكرا لقرائتكم خبر طهران تستفز أمريكا وتضع سفيرها على قائمة العقوبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صعدت حكومة الملالي الإيرانية من استفزازاتها تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، وأعلنت أمس إدراج اسم السفير الأمريكي في اليمن كريستوفر هنزل على قائمة العقوبات الإيرانية.. ردا على قرار وضع اسم حسن إيرلو السفير الإيراني لدى الحوثيين في قائمة العقوبات الأمريكية.

وأصدرت الخارجية الإيرانية بيانا، نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا)، أكدت فيه على «الدور الأساسي لسفير الولايات المتحدة في وقوع الأزمة الإنسانية في اليمن».

وكانت الولايات المتحدة أعلنت فرض عقوبات تستهدف السفير الإيراني لدى جماعة الحوثي اليمنية حسن إيرلو ، حيث يعد الأخير ضابطا في الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس المصنف على قائمة الإرهاب الضالع في عمليات إجرامية في المنطقة.