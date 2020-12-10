طهران تستفز أمريكا وتضع سفيرها على قائمة العقوبات

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وأصدرت الخارجية الإيرانية بيانا، نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا)، أكدت فيه على «الدور الأساسي لسفير الولايات المتحدة في وقوع الأزمة الإنسانية في اليمن».وكانت الولايات المتحدة أعلنت فرض عقوبات تستهدف السفير الإيراني لدى جماعة الحوثي اليمنية حسن إيرلو ، حيث يعد الأخير ضابطا في الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس المصنف على قائمة الإرهاب الضالع في عمليات إجرامية في المنطقة.
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