شكرا لقرائتكم باباجان: أردوغان أصبح على نفس السفينة مع زعماء المافيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - مرة جديدة هاجم زعيم حزب الديمقراطية والتقدم المعارض في تركيا، علي باباجان، الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال باباجان، الخميس، إن "أردوغان أصبح على نفس السفينة مع زعماء المافيا".

يذكر أنه في وقت سابق من ديسمبر الحالي، انتقد زعيم حزب الديمقراطية والتقدم المعارض التصريحات التي أدلى بها أردوغان في المؤتمر العام للأمم المتحدة، حيث قال الرئيس التركي: "نسعى لتقديم مساعدات مادية للبلدان التي تواجه أزمة اقتصادية بسبب الوباء".

كما رد على تصريحات أردوغان، في كلمة ألقاها أمام أعضاء حزبه في مدينة دوزجه يوم 4 ديسمبر، قائلاً: "أفرغوا خزانة الدولة، ولكنهم يجدون المصادر المالية لمصاريفهم الخاصة".

إلى ذلك تابع: "يقولون إنهم يسعون لمساعدة البلدان التي تواجه أزمة اقتصادية بسبب فيروس كورونا. غير أنه عندما يأتي الدور إلى شعبنا لا يقدمون له المساعدة، بل يوزعون أرقاماً ليجمعوا التبرعات من الشعب. يمكننا أن ندرك أنهم فقدوا الإحساس".

وأضاف: "اقتصادنا منهار، والمواطن جائع. ما دام لديكم المال، لماذا تصرون على جمع التبرعات من الشعب؟ لماذا تلاحقونهم بالضرائب واحدة تلو الأخرى؟".