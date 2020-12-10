شكرا لقرائتكم خبر عن بكين تتخذ إجراءات عقابية ضد الدبلوماسيين الأمريكيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «رويترز»

قالت الصين، الخميس، إنها ستلغي معاملة الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية الأمريكية، عند زيارة هونج كونج ومكاو.

وفرضت الولايات المتحدة، الاثنين، عقوبات مالية وحظر سفر على 14 مسؤولاً صينياً بسبب دورهم في إقرار قانون للأمن القومي لـ«هونج كونج»، وبسبب استبعاد بكين الشهر الماضي لنواب المعارضة المنتخبين في هونج كونج.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشون ينج، في مؤتمر صحفي، إن بكين ستطبق أيضاً، عقوبات مماثلة على بعض المسؤولين الأمريكيين، وأعضاء الكونجرس، والعاملين في المنظمات غير الحكومية، وأفراد أسرهم، بسبب سلوكهم «المشين» بخصوص هونج كونج.

وأضافت هوا تشون ينج، أن الصين تحث الولايات المتحدة على عدم المضي قدماً في هذا «المسار الخطر والخاطئ».

وامتنعت عن إعطاء أية أسماء لمن يخضع لعقوبات أو تحديد موعد بدء العقوبات.

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