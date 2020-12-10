شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من «جائحة جوع» أخطر من «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيويورك - أ ف ب

حذّر برنامج الأغذية العالمي الخميس، من «جائحة جوع»، ربما تكون «أسوأ من فيروس كورونا المستجد».

وقال المدير التنفيذي للبرنامج ديفيد بيزلي: «بسبب الحروب العديدة والتغير المناخي والاستخدام الواسع النطاق للجوع كسلاح سياسي وعسكري وجائحة عالمية تزيد من خطورة كل ذلك بشكل كبير، يتجه 270 مليون شخص نحو المجاعة».

وتسلم «برنامج الأغذية العالمي» الخميس، جائزة «نوبل للسلام»، في حفل أقيم عبر الإنترنت، بسبب الإجراءات الوقائية المفروضة لمنع انتشار فيروس «كورونا».