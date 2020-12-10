شكرا لقرائتكم خبر عن خدمة جديدة من «نتفلكس» لـ«مراقبة نشاط الأطفال» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: «الخليج»

أطلقت منصة «نتفلكس» خدمة جديدة تمكن الأباء من متابعة مشاهدات أطفالهم، على النحو الذي يساهم في فهم السلوك وتوجيهه في حال انحرافه، وذلك من خلال ما يسمى «تقرير نشاط الأطفال».

وبحسب موقع «سي إن بي سي» الأميركي، تتضمن الخدمة الجديدة بيانات حول نوعية البرامج التي يشاهدها الأطفال، وأسماء شخصياتهم المفضلة، مع توصيات بالعروض الجديدة بناء على اهتماماتهم.

وأرسلت المنصة هذا الأسبوع، رسائل بالبريد الإلكتروني إلى العملاء الذين لديهم حسابات للأطفال لتنبيههم إلى الاشتراك في الخدمة الجديدة . وقالت ميشيل بارسونز، قائدة فريق الابتكار في «نتفلكس»: «نأمل أن يتمكن الآباء من التواصل بشكل أفضل مع الأطفال من خلال الفهم الشامل لما يشاهدونه».

وتتراوح أعمار الذي يمكنهم متابعة حسابات الأطفال في «نتفليكس» بين ما قبل عمر المدرسة حتى مرحلة المراهقة.