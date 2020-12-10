شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الشارقة: 20 ألف زيارة تفتيشية لرصد مشوهات المظهر العام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة : ”الخليج 365”

أكدت بلدية مدينة الشارقة استمرار حملاتها التفتيشية لرصد كافة السلوكيات السلبية ومشوّهات المظهر العام واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها في إطار حرصها على تعزيز المظهر الجمالي للإمارة الباسمة وخصوصاً على الشواطئ حيث تقوم البلدية خلال هذه الحملات بإزالة القوارب المهملة والمقطورات التالفة والمتروكة والتي تركت منذ فترات طويلة.

وأكد خالد بن فلاح السويدي مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين، أن فرق التفتيش تواصل حملاتها المكثفة على كافة مناطق مدينة الشارقة لرصد مشوّهات المظهر العام، حيث نفذت منذ بداية الجاري أكثر من 20 ألف زيارة تفتيشية، وحجز أكثر من 213 قارباً مهملاً ومقطورة تالفة وإزالة أدوات ومعدات الصيد المختلفة المهملة والتي تسبب تشويهاً للمظهر الحضاري، بعد إشعار أصحابها بضرورة إزالتها ومنحهم مهلة كافية لتعديل أوضاعها، فضلاً عن التنسيق مع الجهات المعنية بهذا الخصوص وتقديم الدعم اللازم لها في إطار تكامل أدوار كافة الجهات لخدمة الإمارة الباسمة.

من جانبه أوضح جمال عبد الله المازمي رئيس قسم مراقبة نظافة المدينة ،أن هناك قوارب تم رصدها على مختلف شواطئ مدينة الشارقة تم استغلالها كمكان للسكن أو تخزين مختلف الأدوات والمعدات، ومنهم من قام بتحويلها لمطبخ، كما تم رصد مقطورات تالفة ومتروكة بصورة مخالفة للقوانين والأنظمة وتشوّه المظهر الحضاري للإمارة الباسمة، وقد قامت البلدية بإزالتها وحجزها بالتعاون مع شركة بيئة.

وفي سياق متصل أوضح محمد الكعبي رئيس قسم العمليات في البلدية أن فك حجز القوارب يتم من خلال الدخول مراجعة إدارة الرقابة والتفتيش البلدي في الصناعية الخامسة لدفع الغرامات والمخالفات واستلام تصريح فك الحجز، مشيراً إلى أن البلدية تعمل بجهد كبير للقضاء على كافة الظواهر السلبية من خلال تكثيف الحملات ونشر التوعية بين أفراد المجتمع عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، حيث يتم توزيع جميع مناطق المدينة على المفتشين لمتابعتها، عن طريق التفتيش الدوري أو متابعة البلاغات الواردة من مركز الاتصال.