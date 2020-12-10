انفجار بيروت: حسان دياب و ثلاثة وزراء سابقين على لائحة الاتهام



محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت- (بي بي سي):

ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، فادي صوان، وجه الخميس تهمة "الاهمال والتقصير والتسبب بوفاة وجرح مئات الأشخاص"، لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وثلاثة وزراء سابقين.

وأوضح المصدر القضائي أن الوزراء المعنيين هم وزير المالية السابق على حسن خليل ووزيري الأشغال الأسبقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس.

ستجري جلسات الاستجواب معهم كمدعى عليهم في الأسبوع المقبل، وسينتقل القاضي صوان الإثنين إلى السرايا الحكومية لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال وفقا لما ينص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية وذلك بعد إبلاغه بمضمون الادعاء، فيما سيستجوب الوزراء في مكتبه في قصر بعبدا.

وقالت وكالة فرانس بريس للأنباء إن قرار صوان جاء "بعد التثبت من تلقيهم عدة مراسلات خطية تحذّرهم من المماطلة في إبقاء نترات الأمونيوم في حرم مرفأ بيروت، وعدم قيامهم بالإجراءات الواجب اتخاذها لتلافي الانفجار المدمّر وأضراره الهائلة.