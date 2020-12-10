روسيا تقدّم لمنظمة الصحة العالميّة بياناتٍ عن لقاحها الثاني ضدّ "كورونا"

أعلنت روسيا اليوم الأربعاء، أنها قدمت إلى منظمة الصحة العالمية البيانات المطلوبة لإعتماد لقاحها الثاني ضد فيروس كورونا والذي يحمل إسم "إيبي فاك كورونا".
وصرحت رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك "روس بوتريب نادزور"، آنا بوبوفا أثناء مؤتمر علمي خاص بمكافحة الفيروس التاجي وغيره من الأمراض المعدية "سُلمت إلى منظمة الصحة العالمية يوم أمس مستندات لقاح روسي آخر، وهو "إيبي فاك كورونا"، ونحن في إنتظار قرار المنظمة".
وأشارت بوبوفا إلى أن نحو ألف متطوع تلقوا اللقاح الذي طوره مركز "فيكتور" الحكومي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية، ومقره مدينة نوفوسيبيرسك، ضمن إطار الاختبارات السريرية في مرحلة ما بعد التسجيل، مؤكدة أن جميع المشاركين في الاختبارات في حالة جيدة ولم تظهر لديهم أي أعراض سلبية.
وفيما يتعلق بإختبارات اللقاح على المتطوعين فوق سن الـ60 والتي إنطلقت أواخر الشهر الماضي، ذكرت المسؤولة أنها تتواصل بشكل جيد وستأتي نتائجها في غضون شهر.
وأصبح "إيبي فاك كورونا" ثاني لقاح مضاد لكورونا سجلته روسيا بعد لقاح "سبوتنيك V" الذي طوره مركز "غاماليا" الروسي لبحوث الميكروبيولوجيا، ومقره موسكو.
المصدر: نوفوستي + تاس
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