أكثر من 150 ألف شخص في روسيا تلقوا لقاح سبوتنيك ــ V ضد كورونا

أعلن ألكسندر جينتسبورج مدير مركز "جامالي" لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة الروسي، أن أكثر من 150 ألف شخص في روسيا قد تلقوا لقاح "سبوتنيك ــ V" ضد فيروس "كورونا".



وقال جينتسبورج - في مقابلة صحفية اليوم الخميس مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية الناطقة بالروسية - "لقد حصل على هذا اللقاح حتى الآن أكثر من 150 ألفا من المواطنين الروس".. مضيفا "أن هذا

هو أكبر عدد لأشخاص تم تطعيمهم باللقاح ضد "كوفيد - 19"، مقارنة بأي بلد آخر في العالم باستخدام أي لقاح آخر مشابه".



وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل هذا اللقاح كأول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" في شهر غسطس الماضي.

وبطلب من فلاديمير بوتين، بدأت روسيا، التي تعتبر رابع أكثر بلدان العالم من

حيث حصيلة الإصابات بكوفيد-19، السبت حملة تلقيح واسعة النطاق في العاصمة موسكو التي شرعت بتوزيع جرعات من لقاح سبوتنك-في المضاد للفيروس على 70 مستشفى وذلك في أول عملية تطعيم جماعي في روسيا.

وكان بوتين قد صرح في وقت سابق أن بلاده نجحت في إنتاج نحو مليوني جرعة من اللقاح المذكور.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.