لوكاشيفيتش يدعو للتعاون في قضية التلقيح ضد كورونا

دعا مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ألكسندر لوكاشيفيتش إلى التعاون في قضايا التلقيح ضد فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، مشيرا إلى أن مثل هذا التعاون يتعين أن يصبح أولوية من منظور ضمان الحق في الحياة.
سبوتنيك" اليوم الخميس- : "إن الجائحة أظهرت ضرورة الالتزام بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وعدم وجود بديل لتفاعل متعدد الأطراف في نطاق واسع من التوجهات، بما فيه الصحة والتعليم والعلم".
وقال لوكاشيفيتش - خلال جلسة لمجلس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، حسبما أوردت وكالة أنباء "
إطار ضمان الحق في الحياة".
وأضاف:" أن التعاون في قضايا التلقيح يجب أن يصبح أولوية، ويجب أن ينظر إليه في
وأشار لوكاشيفيتش إلى أن المطلوب التركيز أكثر على تعزيز الميثاق الاجتماعي الأوروبي ودستور الأدوية الأوروبي، موضحا أنه يمكن للتكنولوجيات الجديدة أن تلعب دورًا مهمًا في استقرار الوضع في سياق أزمة "كورونا".
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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