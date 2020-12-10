مالي تُسجل 29 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في مالي، اليوم الخميس، تسجيل 29 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال ال 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 5469 حالة.



وذكرت الوزارة - في بيان بثته الإذاعة المالية - أن إجمالي حالات التعافي ارتفع إلى 3454 حالة.



وأشار البيان إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 181 حالة.. فيما يتابع 1659 مصابا

علاجهم في المستشفيات.

وفي وقت سابق سجلت وزارة الصحة في مالي، اليوم الثلاثاء، 155 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وذكر بيان بثته الإذاعة المالية أن إجمالي الإصابات بلغ 5290 إصابة تعافي منهم 3377، فيما توفي 175 مصابا، ويواصل 1842 مصابا علاجهم في المشافي.

وفي وقت سابق أُصيب 26 موظفا في

بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (MINUSMA) بالفيروس التاجي، بينما تعافى اثنان، أعلن ذلك يوم الخميس ممثل البعثة الرسمي أوليفييه سالغادو.

وقال "حتى الآن، تم الكشف عن إصابة 26 من موظفي البعثة المتكاملة بالفيروس التاجي. لقد تم عزلهم وتلقي المساعدة اللازمة".

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.