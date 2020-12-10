أوكرانيا تُقرر فرض إغلاق جديد بعد رأس السنة لاحتواء كورونا

قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال إن الحكومة ستفرض إغلاقًا جديدًا في البلاد يناير المقبل للحد من انتشار فيروس كورونا.
بين 8 حتى 24 من الشهر المقبل، وستشمل هذه القيود غلق المطاعم ودور السينما والمسارح وصالات اللياقة البدنية والسباحة، فضلًا عن حظر الفعاليات الجماعية وغلق المدارس والجامعات".
وأضاف شميهال - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (أوكرانيا برس) الأوكرانية اليوم /الخميس/ - : "أنه سيتم فرض قيود بعد عيد الميلاد الأرثوذكسي في الفترة
وتسيير وسائل النقل العام ومصاعد التزلج في منطقة الكاربات.
وأشار إلى أن كييف ستبقي على فتح الحضانات
وفرضت أوكرانيا منتصف الشهر الماضي قيودًا خلال ثلاث عطل أسبوعية مما أسهم في استقرار الوضع نسبيًا.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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