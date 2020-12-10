العاهل الأردني: حل الدولتين «خيارنا الاستراتيجي»

سيف اليزيد - قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الخميس، إن تحقيق السلام على أساس حل الدولتين «خيارنا الاستراتيجي».

وأضاف الملك عبدالله الثاني، خلال خطاب العرش في افتتاح أولى جلسات مجلس الأمة بشقيه، مجلس الأعيان ومجلس النواب، بعد انتخابات نيابية أجريت في العاشر من الشهر الماضي إن «تحقيق السلام العادل والشامل، على أساس حل الدولتين، هو خيارنا الاستراتيجي».

وأضاف أن ذلك يجب أن «يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة وقابلة للحياة، على خطوط 4 يونيو من عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».

وأكد العاهل الأردني أن «حرمان الشعب الفلسطيني، من حقوقه العادلة والمشروعة، هو السبب الرئيسي لبقاء المنطقة رهينة للصراع وغياب الاستقرار».

من جهة أخرى، أكد الملك، أمام مجلس الأمة، أن «القدس هي عنوان السلام، لا نقبل أي مساس بوضعها التاريخي والقانوني، والمسجد الأقصى، كامل الحرم القدسي الشريف، لا يقبل الشراكة ولا التقسيم».

وأضاف: «لم، ولن نتوان يوماً عن الدفاع عن القدس ومقدساتها وهويتها وتاريخها، فالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، هي واجب والتزام، وعقيدة راسخة، ومسؤولية نعتز بحملها منذ أكثر من مئة عام».