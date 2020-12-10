توجيه الاتهام لرئيس حكومة ووزراء سابقين في انفجار مرفأ بيروت

سيف اليزيد - قال مصدر قضائي ومصدر مسؤول، اليوم الخميس، إن قاضي تحقيقات لبناني اتهم رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين آخرين بالإهمال فيما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت.

وقال المصدران إن الوزراء السابقين الثلاثة هم وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزيرا الأشغال العامة السابقان غازي زعيتر ويوسف فنيانوس.

وأشار مصدر إلى أن جلسات الاستجواب ستجري معهم كمدعى عليهم الأسبوع المقبل.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم، أن المحقق العدلي القاضي فادي صوان حدد أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل، مواعيد لاستجوابهم كمدعى عليهم، على أن ينتقل الاثنين إلى السرايا الحكومية لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال، وفقا لما ينص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية، وذلك بعد إبلاغه مضمون الادعاء، فيما يستجوب المحقق الوزراء في مكتبه في قصر العدل.

وقال مصدر إن قرار صوان جاء "بعد التثبت من تلقيهم عدة مراسلات خطية تحذّرهم من المماطلة في إبقاء نترات الأمونيوم في حرم مرفأ بيروت، وعدم قيامهم بالإجراءات الواجب اتخاذها لتلافي الانفجار المدمّر وأضراره الهائلة".

هز الانفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت في الرابع أغسطس الماضي. وأودى بحياة 200 شخص وأدى لإصابة الآلاف ودمر أجزاء من العاصمة. ما أدى إلى تشريد مئات الآلاف بعد أن تأثرت منازلهم.

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