أمين عام الأمم المتحدة يدعو إلى دعم أفريقيا في مواجهة تحديات أزمة كورونا

سيف اليزيد - ناشد أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، المجتمع الدولي دعم أفريقيا، بما في ذلك اتباع نهج دولي منسق وجريء يخفف عبء الديون عن دولها، بما في ذلك إلغاء الديون وزيادة الدعم المالي لها، لتوفير السيولة النقدية الضرورية لتمويل التعافي من جائحة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الأمين العام للأمم المتحدة في ختام مشاركته في المؤتمر السنوي الرابع بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي أمس، والذي تركزت مداولاته على بحث سبل مواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19 والتحديات الماثلة أمام السلم والأمن.

وجدد الالتزام بتعزيز التعاون بين الجانبين لمصلحة الشعوب الأفريقية، لافتاً إلى تداعيات أزمة كوفيد-19 على دول القارة في ظل تسجيل أكثر من مليونين ومائتي حالة إصابة ووفاة نحو 53 ألف شخص جراء الإصابة به في أفريقيا.. وأعرب عن أمله في أن تساعد اللقاحات التي تم التوصل إليها مؤخراً، إضافة إلى تدابير الصحة العامة الأخرى، في التغلب على الجائحة.

ودعا إلى إتاحة اللقاح من أجل الصالح الدولي العام للجميع في كل مكان، خاصة في أفريقياً.. منوهاً إلى أن معظم الدول الأفريقية تفتقر إلى التمويل اللازم للاستجابة الكافية للأزمة، عازياً ذلك جزئياً إلى تراجع الطلب على صادرات السلع وانخفاض أسعارها.

وأكد جوتيريش الدعم القوي للأمم المتحدة لمبادرة الاتحاد الأفريقي المتعلقة بـ«إسكات البنادق».. وقال: إن نداءه لوقف إطلاق النار على مستوى العالم، الذي أطلقه منذ بداية الجائحة، يتوافق بشكل كامل مع المبادرة الأفريقية.

ولفت إلى أن الأمم المتحدة تعمل عن كثب مع الاتحاد الأفريقي، لا سيما في جمهورية أفريقيا الوسطى والصومال وجنوب السودان والسودان، مذكراً بالتقدم الذي تم إحرازه مؤخراً في ليبيا.

وتعهد بمواصلة التزامه بفعل كل ما يمكن من أجل الحصول على موافقة مجلس الأمن الدولي على منح بعثات السلام ومكافحة الإرهاب، التي يقودها الاتحاد الأفريقي، ولايات وفق الفصل السابع المتعلق بالتهديدات الماثلة أمام السلام وانتهاكاته وأعمال العدوان.



