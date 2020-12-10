روسيا تجري أكثر من 81 مليون اختبار للكشف عن كورونا

سيف اليزيد - أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان "روس بوتريب نادزور"، اليوم الخميس، أنه تم إجراء أكثر من 81 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا في روسيا، بينها 499 ألف اختبار خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان للهيئة أنه "تم إجراء أكثر من 81 مليون فحص لفيروس كورونا المستجد في روسيا، ولا يزال 545704 أشخاص تحت الإشراف الطبي".

وأوضحت الهيئة أنه تم إجراء 499 ألف اختبار لفيروس كورونا المستجد المسبب لكوفيد19- في روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب موقع "سبوتنيك" الروسي.

وأفاد مقر العمليات لمراقبة ورصد " كوفيد19-" في موسكو، يوم أمس الأربعاء، بتعافي 5746 مريضاً آخر من فيروس "كوفيد 19-" في العاصمة، وبذلك يبلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين عالجهم أطباء موسكو أكثر من 507 آلاف شخص.

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