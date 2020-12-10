الصين تسجل إصابات جديدة بكورونا

سيف اليزيد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس، إن البر الرئيسي سجل 12 إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس، انخفاضاً من 15 إصابة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن 11 من تلك الحالات الجديدة جاءت من الخارج وأن حالة الإصابة المحلية الوحيدة سُجلت في منطقة منغوليا الداخلية.

وذكرت اللجنة أيضاً أن الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض ارتفعت إلى خمس من واحدة في اليوم السابق، ولا تعتبر الصين الحالات بلا أعراض إصابات مؤكدة.

وقالت اللجنة إن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بكوفيد-19 يبلغ الآن 86673 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.