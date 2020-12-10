23679 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

سيف اليزيد - أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الخميس، أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفعت بواقع 23679 حالة إلى مليون و242203.

كما أوضحت البيانات زيادة عدد الوفيات بواقع 440 ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 20372 وفاة.