فيروس كورونا ينهي حياة المحامي والبرلماني السابق محمد الحجوجي‎

انتقل إلى عفو الله، اليوم الخميس، عن وفاة المحامي والبرلماني السابق محمد الحجوجي، بعد إصابته أيام من الصراع مع فيروس كورونا.
وتوفي البرلماني السابق لحزب الأصالة والمعاصرة بعدما قضى عدة أيام في الإنعاش بسبب مضاعفات فيروس كورونا، في إحدى المصحات بالعاصمة الرباط.
وانتخب الحجوجي نائبا برلمانيا باسم حزب الأصالة والمعاصرة عن إقليم وزان، في الولاية التشريعية السابقة (2011/2016)، وكان عضوا في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب خلال هذه الولاية.
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