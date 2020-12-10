الولايات المتحدة :وفاة أكثر من 3 آلاف شخص بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية

الخميس 10 ديسمبر 2020

توفي أكثر من ثلاثة آلاف شخص بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في الولايات المتحدة الامريكية خلال 24 ساعة الأخيرة، وهي أكبر حصيلة يومية منذ بدء تفشي الفيروس.



ووفق إحصاءات جامعة جونز هوبكنز الصادرة ،اليوم الخميس، فقد سجلت الولايات المتحدة 3112 حالة وفاة ،وتسجيل أكثر من 220 ألف إصابة جديدة ليبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الولايت المتحدة، 15 مليونا وأكثر من 396 ألف إصابة، وارتفعت حصيلة الوفيات منذ بدء تفشي الوباء إلى أكثر من 289 ألف.

وارتفعت عدد الحالات التي تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث بلغت 106 آلاف و688 حالة خلال اليوم الماضي.

وارجعت السلطات الصحية الامريكية ، هذه الزيادة بعد التنقلات التي قام بها ملايين الأمريكيين قبل أسبوعين، للاحتفال بعيد الشكر رغم الدعوات التي وجهت إليهم لملازمة منازلهم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنتهية ولايته وقع مرسوما يمنح بلاده أولوية في تسلم اللقاحات قبل تصديرها إلى بلدان أخرى.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي وباء كورونا.