هيونداي تشتري مستقبلها مقابل 5.5 مليار دولار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - على نهج بقية شركات السيارات العالمية الكبرى، أعلنت هيونداي موتورز أكبر منتج للسيارات في كوريا الجنوبية خطة لضمان الوجود في المستقبل.

والمستقبل هو من وجهة نظر قطاع السيارات، ضمان حيازة أكبر قدر من الإمكانيات لإنتاج السيارات الكهربائية.



وفي هذا الإطار، قالت هيونداي إنها تعتزم استثمار 5.5 مليار دولار في تقنيات وأنظمة النقل المستقبلية وبخاصة السيارات الكهربائية بهدف تعزيز حصتها من سوق السيارات سريعة التطور العالمية.

الحصة السوقية

وذكرت هيونداي في بيان أنها ستعزز قائمة منتجاتها من السيارات الكهربائية للوصول بحصتها السوقية إلى ما بين 8 و10% من إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية في العالم بحلول 2040.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن هيونداي تعتزم إطلاق السيارة الكهربائية إيونيك 5 خلال العام المقبل.

وهذه السيارة هي أول طراز كهربائي بالكامل يعتمد على منصة السيارة الكهربائية الخاصة بها المعروفة باسم "المنصة الكهربائية المعيارية العالمية" (إي-جي.أم.بي).

وبحسب هيونداي فإن الطراز الكهربائي الجديد يتم شحنه خلال 28 دقيقة فقط ويمكنه قطع مسافة تصل إلى 450 كيلومترا قبل الحاجة إلى إعادة شحن البطارية.

وتستهدف هيونداي طرح أكثر من 12 سيارة كهربائية جديدة اعتمادا على منصة "إي-جي.إم.بي" بحلول 2025، مع استهداف بيع 560 الف سيارة كهربائية سنويا من خلال هذه الخطة.

يذكر أن هيونداي تبيع حاليا سيارتين كهربائيتين فقط هما كونا إي.في وإيونيك إلكتريك.