شكرا لقرائتكم خبر عن تلقيح رواد الفضاء الروس ضد «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو-أ.ف.ب

أعلنت وكالة الفضاء الروسية «روسكوزموس»، الأربعاء، عزمها تطعيم رواد الفضاء التابعين لها ضد وباء «كوفيد- 19»، لكنها أوضحت أن هذا التطعيم لن يتم إلا على أساس طوعي.

ونقل المكتب الإعلامي لـ«روسكوزموس» عن مديرها ديمتري روغوزين قوله إن أعضاء هيئة رواد الفضاء وموظفي مركز تدريب رواد الفضاء سيكونون من بين أول الذين يتلقون اللقاح الروسي «سبوتنيك 5». وأوضح المكتب أن التطعيم ضد «كوفيد- 19» سيكون طوعياً فقط.

وينص القانون الروسي على أن التلقيح في روسيا لا يمكن أن يكون إلزامياً، لكن قد يتم رفض قبول الأشخاص الذين يرفضونه في المؤسسات الطبية أو التعليمية في حال تفشي الوباء.

وأكد رائدا الفضاء الروسيان الموجودان حالياً في المحطة المدارية سيرغي ريجيكوف وسيرغي كود-سفيرتشكوف في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، قبل مغادرتهما، أنهما لا ينويان تلقيح نفسيهما ضد «كوفيد- 19» لعدم تيقنهما من فاعلية اللقاح.

وعلق وزير الصحة ميخائيل موراشكو في بيان صادر عن الصندوق السيادي الروسي الذي يمول إنتاج اللقاح بقوله إن «سبوتنيك 5» سيؤدي دوراً مهماً في ضمان الأمن البيولوجي لبرنامج الفضاء الروسي.

وأشار المكتب الإعلامي لـ«روسكوزموس»، إلى أن قرار تطعيم الطاقم المقبل لمحطة الفضاء الدولية لم يتخذ بعد، لكنه أوضح أن هذا القرار يفترض أن تتخذه الوكالة الفيدرالية الروسية للطب الحيوي.

ومن المقرر أن يغادر الطاقم الجديد لمحطة الفضاء الدولية من قاعدة «بايكونور» الفضائية في إبريل/نيسان 2021 ويضم: أوليغ نوفيتسكي وبيوتر دوبروف وسيرغي كورساكوف.