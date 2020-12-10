شكرا لقرائتكم خبر عن كندا توافق على «فايزر».. والتطعيم الأسبوع المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوتاوا: «رويترز»

وافقت كندا على أول لقاح واقٍ من وباء «كوفيد ـ 19»، وقالت إن الجرعات الأولى ستُطرح في أنحاء البلاد الأسبوع المقبل، وسيكون اللقاح متاحاً لكل مواطن بحلول نهاية سبتمبر/أيلول المقبل. وكندا هي الدولة الثالثة بعد بريطانيا والبحرين، التي تُعطي الضوء الأخضر للقاح شركة «فايزر» الأمريكية، بالتعاون مع «بيونتيك» الألمانية. وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو في البرلمان، الأربعاء: «يوم طيب للكنديين».

وأضاف: «سنشهد بدء وصول 30 ألف جرعة الأسبوع المقبل، وفي الأفق عدد أكبر بكثير.. لكننا سنواجه شتاء صعباً». وكندا في خضم موجة ثانية من الوباء، وفرضت مناطق فيها قيوداً صحية جديدة، مما سيؤثر في الانتعاش الواضح الذي شهدته البلاد بعد انتهاء الموجة الأولى.

وقالت الحكومة إن التطعيمات العامة لجميع المواطنين ستبدأ في أبريل/نيسان، بعد تطعيم ذوي الأولوية.

وجاء في الخطة التي أعلنتها الحكومة، الأربعاء، أن البلاد الآن «في وضع جيد يمكنها من تطعيم سكانها بالكامل في 2021»، في حين أشار بيان منفصل من وزارة الصحة، إلى أن حملة التطعيم قد تُستكمل في نهاية سبتمبر/أيلول.

وسجلت كندا بنهاية الثلاثاء 429,035 إصابة بـ«كوفيد ـ 19» إجمالاً، بزيادة 5981 إصابة على اليوم السابق، كما سجلت 12,867 وفاة.