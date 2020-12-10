شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط الزوجي المصنف الأول في بطولة تحدي الحبتور للتنس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: احمد عزت

بدأت ملامح بطولة تحدي الحبتور الدولية الـ23 للتنس للسيدات تظهر على صعيد الزوجي والفردي، بعد أن ودعت المصنفة الأولى الفرنسية ملادوفينك، منافسات البطولة على يد البولندية روزالينا جابريللا، إثر إصابتها واضطرارها للانسحاب من المجموعة الأولى.

أما باقي النتائج، فقد جاءت طبيعية؛ حيث فازت المصنفة الثانية السلوفينية بولونار على الإسبانية زادينوفا بمجموعتين مقابل لاشيء بنتيجة «6-2» و«6-4»، وفازت المصنفة الثالثة البريطانية واطسون على منافستها البيلاروسية كريستين فيلبكنس بمجموعتين دون رد بواقع «6-2» و«6-2»، وفازت المصنفة الخامسة التشيكية سينيكوفا على السلوفاكية سيشيمولوفا بمجموعتين دون رد بنتيجة «6-2» و«6-2».

وأشادت نورة بدوي مديرة البطولة، بقرار مجموعة الحبتور برئاسة رجل الأعمال خلف أحمد الحبتور بتنظيم الحدث في ظل جائحة «كوفيد- 19» التي اجتاحت العالم وتنفيذ فريق العمل المشرف على البطولة كل التسهيلات، وثمنت التعاون الرائع من اللاعبات المشاركات ومرافقيهن باتباع البروتوكول الصحي للاتحاد الدولي للتنس والخاص بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

وقالت نورة بدوي: «إن تضافر الجهود والتعاون المثمر والبناء مع الاتحادين الدولي والإماراتي انعكس على منظومة العمل وديناميكيته، ليشعر الجميع بالإيجابية وليتفرغ للدور المنوط به بكل ارتياح».

وتوجهت مديرة البطولة بالشكر والعرفان إلى مؤسس البطولة خلف أحمد الحبتور الذي وجه بتقديم كل التسهيلات والإمكانيات التي تسهم في راحة الضيوف ومن ثم نجاح البطولة، كما وجهت الشكر إلى الاتحادين الدولي والإماراتي على دعمهما للبطولة، وإلى الشركات الراعية، وإلى قناة دبي الرياضية التي تنقل الحدث يومياً إلى جميع أنحاء العالم، ليتابعها الملايين، وهو ما أسهم في الترويج للإمارات عامة ودبي خاصة.

وأشارت إلى أن تواجد 12 لاعبة تتمتعن بتصنيف عالي ضمن أفضل 100 لاعبة في العالم حسب تصنيف الاتحاد الدولي للعبة، أمر يبعث على الفخر والاعتزاز.

وأعرب الحكم الدولي المصري أحمد عبد العظيم، عن سعادته البالغة بالتواجد في دبي والمشاركة في إدارة منافسات البطولة، مؤكداً أن البطولة اعتادت على النجاح والتميز، وأشار إلى أن تنظيم أية بطولة بهذا الحجم كماً وكيفاً يعد تحدياً كبيراً وبطولة في حد ذاتها في ظل جائحة كورونا، وبالتالي لابد من الإشادة بجهود اللجنة المنظمة لكونها تفوقت على نفسها وعلى الجميع بهذا النجاح.

وقال إن هذه هي الزيارة المئة بالنسبة له لأنه اعتاد على المشاركة في بطولة دبي المفتوحة وزيارة دبي في كل إجازة، لأنه يعتبر الإمارات وطنه الثاني.

من جانبها، تقوم قناة دبي الرياضية كعادتها بنقل وبث منافسات البطولة إلى كافة ربوع العالم، ويشرف على فريق العمل عبد الخالق خميس مدير العمليات، والمخرجان إيهاب نور ومحمد الكتبي، وفيصل جاسم مدير الإنتاج، وبمساعدة 7 كاميرات بينها كاميرا محمولة، ويعلق على المباريات النجم الإماراتي خالد آل علي.

