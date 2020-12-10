شكرا لقرائتكم خبر عن عزة بنت سليمان أميناً عاماً مساعداً باللجنة الأولمبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية تعيين المهندسة عزة بنت سليمان عضو المكتب التنفيذي للجنة أميناً عاماً مساعداً للشؤون الإدارية والمالية للجنة للفترة الأولمبية الحالية.

وقالت عزة بنت سليمان: «إن هذا القرار يعد تكليفاً تفخر به ودلالة على المكانة المميزة التي أصبحت تحظى بها المرأة الإماراتية في مختلف القطاعات، ما يعكس رؤية القيادة الرشيدة وجهودها المستمرة لتمكين المرأة و فتح المجال أمامها لإثبات ذاتها وجدارتها».

وتوجهت بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، على دعمه للحركة الأولمبية ومتابعته واهتمام سموه، بكل مجريات العمل الرياضي وإلى المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية على ثقته الغالية معربة عن أملها في النجاح في مهمتها الجديدة خدمة لرياضة الإمارات.

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