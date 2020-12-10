شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد مصطفي السلاب في تدوينة حول زيارة الرئيس السيسي لفرنسا : مصر القيادة والمكانة في عاصمة النور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - زيارة استثنائية لرئيس عظيم بقامة وطنه العظيم، رئيس مصر.

في تدوينة عبر صفحته علي مواقع التواصل الاجتماعي أشاد محمد مصطفي السلاب عضو مجلس النواب بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا ، وقال "يحق لكل مصري أن يشعر بالفخر والاعتزاز وهو يتابع زيارة رئيس مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارته لباريس تلبية لدعوة الرئيس ماكرون .

وحول توقيت الزيارة قال السلاب "زيارة جاءت في وقتها في ظل ظروف وتقلبات غير مسبوقة تشهدها منطقتنا ، وقبل انعقاد القمة الاوروبية بأيام ، لتمثل بداية لمرحلة جديدة في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ، وتنسيق المواقف علي كافة الاصعدة ، بداية بالملف الليبي ومحاولات العبث من قوي اقليمية في هذا الملف ، والملف الفلسطيني ودفع جهود السلام ، والملف اللبناني ، ليتعزز بذلك دور مصر المحوري في اقليمنا ومكانتها في اعادة التوازن للمنطقة فضلا عن ملفات التعاون الاستراتيجي العسكري والاقتصادي بشكل يعزز العلاقات المصرية الفرنسية ،

وحول الملفات التي اثيرت في المؤتمر الصحفي ذكر السلاب "لم يغيب ملف حقوق الانسان عن الصورة ليضع الرئيس السيسي النقاط فوق الحروف ويوضح التزام مصر بحقوق الانسان في ظل الظرف الاستثنائي الذي تعيشه مصر في مواجهة الإرهاب ، أما عن الاساءة للرسول فلقد كانت رسالة الرئيس واضحة أن القيم الدينية تفوق في مكانتها وقيمتها القيم الإنسانية ، عبارة صاغت بندية ووضوح موقف مصر من كل ما هو مقدس.

ووصف السلاب الزيارة بأنها زيارة استثنائية شكلا وموضوعا وبرتوكولا واستقبال أسطوري غير مسبوقا لرئيس عظيم بقامة وطنه العظيم، رئيس مصر.