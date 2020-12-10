شكرا لقرائتكم خبر عن مسلحون يهاجمون منزل نائب رئيس حزب المستقبل التركى والمعارضة: محاولة لإرهابنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم مسلحون في تركيا منزل نائب رئيس حزب المستقبل أيهان سيفر أوستن، بمقاطعة أدابازاري بمدينة صقاريا، ما تسبب في حدوث ذعر في المنطقة بأكملها، وحسب ما نشرت صحيفة «يني تشاغ» التركية، وقع الهجوم المسلح في الساعة الحادية عشرة والنصف صباح اليوم، على يد إرهابي لديه سجل إجرامي، قبل أن تعتقله الشرطة التركية.

ومن جهة، أدان حزب المستقبل الذي يرأسه أحمد داود أوغلو رئيس الوزراء الأسبق، حادث تعرض النائب المعارض للحادث الإرهابي، مؤكدًا الوصول إلى مرحلة لم نعد فيها آمنين على حياة وممتلكات أي شخص، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وأشار الحزب في بيان له، إلى أن تلك الهجمات الإرهابية تأتي في إطار إرهاب المعارضين في تركيا، وإسكاتهم عن نقل الحقائق للشعب.