كيف اشترى تنظيم داعش الإرهابي الأسلحة من جميع أنحاء العالم

كشفت دراسة نشرتها منظمة "كونفليكت آرممنت ريسيرتش" حديثا، وبعد 18 شهرا من التحقيق عن كيفية تمكن زعيم تنظيم داعش الإرهابي من شراء الأسلحة من جميع أنحاء العالم، على الرغم من حربه مع التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

وأصدرت منظمة "كونفليكت آرممنت ريسيرتش" غير الحكومية المختصة بأبحاث التسلح خلال النزاعات، الثلاثاء تقريرا يوضح بالتفصيل كيف تمكن التنظيم المتطرف وخلال سيطرته على مساحات شاسعة من سوريا والعراق بين عامي 2014-2019 من شراء أطنان من المواد المتفجرة والمعدات الإلكترونية والطائرات بدون طيار، دون لفت الانتباه.