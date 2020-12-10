أعلنت هيأة تنظيم الأنترنت في فرنسا، اليوم الخميس، أنها فرضت غرامات على مجموعتي “غوغل”، و”أمازون” تبلغ على التوالي 100 مليون أورو، و35 مليون أورو، بسبب عدم امتثالهما للتشريع الخاص بملفات تعريف الارتباط.
وتأخذ اللجنة الوطنية للمعلوماتية، والحريات على موقعي “غوغل”- فرنسا، و”أمازون”- فرنسا، خصوصا ممارسة إيداع أدوات تتبع إعلانية على كمبيوتر مستخدم الأنترنت “من دون الحصول على موافقته المسبقة”.
ولم تكن اشرطة المعلومات، التي تم عرضها، أثناء الاطلاع على هذه المواقع من قبل اللجنة على “معلومات واضحة بدرجة كافية ليعرف مستخدم الأنترنت الغرض من استخدام ملفات تعريف الارتباط هذه وكيف يمكنه رفضها”، بحسب اللجنة.
وأمرت اللجنة بتعديل لافتة المعلومات الخاصة، خلال ثلاثة أشهر مع غرامة قدرها مائة ألف أورو عن كل يوم تأخير، بعد انتهاء هذه الفترة.
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تفرض غرامة بـ35 مليون أورو على فايسبوك وأمازون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.