بنعبد الله: لن أترشح لأمانة حزب التقدم والاشتراكية مرة أخرى

كشف نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في برنامج “حديث مع الصحافة”، الذي بثته القناة الثانية، مساء أمس الأربعاء، أنه لا ينوي الترشح للمنافسة على أمانة الحزب في المؤتمر الوطني المقبل.
ورد بنعبد الله على سؤال لمنشط البرنامج، عبد الله الترابي، حول الموضوع نفسه، وقال: “بكل صدق لم أكن أطرح هذا السؤال بقوة كما هو الحال اليوم، وأؤكد أن اعتزال العمل السياسي شيء آخر، بإمكاني العمل في فضاءات أخرى، لكن كأمين عام للحزب، الأمر غير وارد”.
وشدد بنعبد الله على أن هناك “ضرورة لتجديد الدماء، وبعث الروح في هياكل حزب التقدم والاشتراكية”، مؤكدا أنه أشرف على الحزب، طوال ثلاث ولايات متتالية، ما اعتبره كافيا.
وأوضح بنعبدالله: “أعطيت ما يكفي، كما أنني مقتنع بأنني نجحت مع فريق من أجل القيام بأشياء، وفشلت في القيام بأشياء أخرى، وهذا طبيعي”، معتبرا أن تجديد الدماء، الذي يحتاجه حزب التقدم والاشتراكية “تحتاجه جل الهيآت الحزبية في اعتقادي”.
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