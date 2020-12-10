يبحث عن أول انتصار.. الرجاء البيضاوي يستقبل واد زم في اختتام الجولة الثانية من البطولة الاحترافية

يستقبل فريق الرجاء الرياضي، اليوم الخميس، فريق سريع واد زم، برسم الجولة الثانية من البطولة الاحترافية “إنوي”، على أرضية ملعب “محمد الخامس” في الدارالبيضاء.

ويبحث قريق الرجاء عن أول انتصار له في البطولة الاحترافية لكرة القدم، بعدما تعادل في الجولة الأولى خارج ملعبه أمام الفتح (3/3)، فيما حقق واد زم تعادل إيجابي أمام ضيفه مولودية وجدة (1/1).

وقد أعلن مجلس إدارة الرجاء البيضاوي عبر صفحته الرسمية وضع تذاكر افتراضية، “أنه بإمكان جمهور الفريق، أن يقتني تذاكر المباراة أمام سريع وادي زم، على الرغم من أنها ستجرى بدون جمهور، بسبب فيروس كورونا”.

وفي مواجهة أخرى يستقبل مولودية وجدة، اليوم، الفتح الرياضي، لحساب الجولة الثانية من البطولة الاحترافية، التي ستدور أحداثها على أرضية الملعب الشرفي في وجدة.