إحسان بنعلوش سفيرة للنوايا الحسنة في الاتحاد الأوربي

أصبحت المدونة المغربية الشابة، إحسان بنعلوش، سفيرة للنوايا الحسنة للاتحاد الأوربي في المغرب، حسب ما أعلنته، ليلة أمس الأربعاء.

وأعلنت بنعلوش على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي تعينها سفيرة النوايا الحسنة، وكتبت: “رسميا، أنا سفيرة النوايا الحسنة للاتحاد الأروبي في المغرب”، وأضافت: “سعيدة جدا بهذا اللقب، وسعيدة أنني فزت بلقب آخر، القصة الأكثر إعجابا، للفيديو الملهم للأشخاص في وضعية إعاقة”.

وزادت المؤثرة المغربية: “شكر خاص لكم جميعا، على كل تشجيعاتكم، شكر خاص كذلك لكل المشاريع، التي اشتغلت معهم، شكر خاص لأسرتي الصغيرة، شكر خاص كذلك لكل فريق الاتحاد الأوربي على هذه الفرصة، ولبقية المشاركين السفراء.. وشكر كبيير لأختي زينب، التي ساعدتني في تصوير، ومونتاج أغلب الفيديوهات.. سعيدة مجددا بهذا اللقب، وسأعمل جاهدة لخدمة وطني، وتمثيل حسن لشبابنا”.

وكانت المؤثرة إحسان بنعلوش قد صنفت، خلال العام الجاري، ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم، التي تصدرها سنويا مسابقة tccandler.