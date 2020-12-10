شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم والان مع التفاصيل

الخميس 10 ديسمبر 2020

استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في معظم تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.



بينما زاد سعر الجنيه الإسترليني، وتراجع اليورو الأوروبي، فيما استقرت أسعار الدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، في التعاملات الصباحية اليوم الخميس، حسب متوسط أسعار العملات في السوق المصري على موقع البنك المركزي.

وتتحرك أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري بشكل طفيف وسط حالة استقرار كبيرة لسوق النقد.

وظل متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، ثابتا عند 4.10 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وفق مسح أجرته "العين الإخبارية" في 24 بنكا.

وعلى موقع البنك المركزي المصري، استقر متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند نحو 4.16 جنيه للشراء ونحو 4.19 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الريال السعودي، في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) عند نحو 4.07 جنيه للشراء، ونحو 4.19 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء في 4 بنوك عند نحو 4.17 جنيه، هي بنك عودة، والمصرف العربي الدولي، والمشرق، وبلوم مصر.

بينما جاء أعلى سعر للبيع في بنك البركة عند نحو 4.22 جنيه.

ارتفع إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية، بنسبة 221.15% في 6 أشهر، نتيجة ثقة المستثمرين في أداء الحكومة.

وقال محمد معيط، وزير المالية المصري، الأسبوع الماضي، إن إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية تجاوزت 23 مليار دولار بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وحسب موقع البنك المركزي المصري، زاد متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، اليوم الخميس، قرشا واحدا إلى 15.637 جنيه للشراء، و15.737 جنيه للبيع.

وتراجع متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه اليوم الخميس، إلى 18.93 جنيه للشراء، و 19.06 جنيه للبيع، مقابل 18.94 جنيه للشراء، و 19.07 للبيع، أمس الأربعاء، حسب موقع البنك المركزي المصري.

فيما زاد سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه، إلى 21.05 جنيه للشراء، و21.18 جنيه للبيع، مقابل 20.82 جنيه للشراء، و20.95 جنيه للبيع، أمس.

وعلى موقع البنك المركزي المصري، ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي ثابتا عند 4.25 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع.

فيما سجل الدينار الكويتي، نحو 51.25 جنيه للشراء ونحو 51.65 جنيه للبيع.

وارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنحو 1.3 مليار دولار إلى 8 مليارات دولار في الفترة من يوليو/ تموز إلى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضيين.

وقال البنك المركزي المصري في بيان الإثنين، إن التحويلات زادت في سبتمبر/ أيلول إلى 2.7 مليار دولار من 2.3 مليار دولار في الشهر نفسه في 2019.

وتساهم تحويلات المصريين العاملين بالخارج بشكل كبير في الاحتياطي النقدي لمصر.

وأعلن البنك المركزي المصري الأحد عن استقرار احتياطي البلاد من النقد الأجنبي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عند 39.22 مليار دولار.