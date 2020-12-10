شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ الأمريكي يدعم خطة إدارة دونالد ترامب لبيع طائرات إف-35 للإمارات والان مع التفاصيل

الخميس 10 ديسمبر 2020 دعم مجلس الشيوخ الأمريكي خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب لبيع طائرات إف-35 للإمارات.

وفي منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، أكد ترامب أنه لا يمانع في بيع طائرات إف 35 للإمارات. وتعد مقاتلات إف 35 درة التاج في سلاح الجو الأمريكي. وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكد السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان أن الإمارات تقدمت للحصول على طائرات F35، منذ سنوات، نافيا المزاعم التي تحدثت عن ارتباط الأمر بمعاهدة السلام مع تل أبيب.

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