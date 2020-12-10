شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 600 إصابة جديدة بكورونا في طوكيو والان نبدء بالتفاصيل
وتتجاوز هذه الحصيلة عدد الاصابات القياسية اليومية السابقة الذي تم تسجيلها السبت الماضي وبلغت 584 حالة، كما أنها تأتي بعد يوم من تسجيل اليابان أعلى عدد إصابات يومي بلغ 2802 حالة، من بينها 572 حالة في طوكيو.
وتشهد اليابان ارتفاعا في حالات الاصابة بفيروس كورونا منذ منتصفنوفمبر الماضي، حيث يطالب المسؤولون الحكوميون والخبراء المواطنين باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة العدوى بالفيروس.
وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية أن هذه أول مرة تتجاوز فيها حصيلة الاصابات اليومية بالفيروس في طوكيو 600 حالة.
و ويبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في اليابان أكثر من 170 ألف حالة إصابة ، وحالات الوفاة 2500
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