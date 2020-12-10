مقتل 9 من الحرس الثوري الإيراني في هجوم لداعش بسوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل عشرة من عناصر الحرس الثوري الإيراني، في هجوم شنه مسلحو "داعش" على منطقة جويف الواقعة في بادية الميادين شرقي دير الزور.

ووفق ما أفادت به مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن عناصر داعش شنوا هجوما على موقع عسكري تابع للحرس الثوري الإيراني في المنطقة المذكورة، فجر اليوم، قبل اندلاع اشتباكات بين الطرفين.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 9 من قوات الحرس الثوري، واثنين من تنظيم "داعش".

ويرفع هذا الهجوم حصيلة الخسائر البشرية التي لحقت بالقوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار 2019 وحتى يومنا هذا، إلى 140، سقطوا جميعهم في هجمات وتفجيرات وكمائن.