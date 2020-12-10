دوحة الحرمان والسجون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - القمع والانتهاكات بالسجون القطرية لا يقتصر على الأجانب والمعارضين، بل حتى أبناء العائلة ممن لا يرضى عنهم نظام الحمدين

لم يدر محمد الغفراني، أي جريمة ارتكبها عندما كان رضيعا، فكان قرار إبعاده عن دياره، هو العقاب المفروض من قبل السلطات القطرية.

بيد أن شيخ قبائل آل مرة، والتي تنحدر منها قبيلة الطفل محمد، يعلم أسباب ما أصابهم، منذ أن رفضوا انقلاب الولد على أبيه، منتصف تسعينيات القرن الفائت، وصولا إلى امتناعهم عن معاداة المملكة العربية السعودية عام 2017.

قبيلة الغفران.. 24 عامًا من انتهاكات "الحمدين"

رغم مطالبات منظمات حقوقية دولية مختلفة بإطلاق سراح الشيخ طلال آل ثاني، تستمر السلطات القطرية باحتجاز حفيد مؤسس دولة قطر منذ عدة سنوات، غير آبهة بتدهور حالته الصحية واحتمال مفارقته الحياة في أي لحظة.

لا تكتفي الدوحة بحرمان مواطنيها من أبسط الحقوق الإنسانية، بل إنهم معرضون وفقا لـ"هيومن رايتس ووتش" للاعتقال التعسفي في أي حين.

تنزع الجنسية منهم.. تقدمها لكل من خان وطنه وأشعل النيران في بلاده، خدمة لمشروع الإرهاب والتكفير.

ظلم واضطهاد وتهجير.. قطريون يحترقون بنيران انتهاكات تميم

أما داخل هذه الزنازين فقد وثقت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان قصصا مأساوية وانتهاكات بالجملة على خلفية انتشار كورونا، وطالبت سلطات قطر باتخاذ إجراءات عاجلة، دون أن تلقى أي رد أو استجابة.

وفيما يتعلق بانتهاكات قطر لحقوق العمالة الوافدة، كشف تقرير صادر عن الخارجية الأمريكية عن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان، خلافا لما تروجه وسائل الإعلام القطرية أو المرتبطة بها.

أمر وثقته منظمات حقوقية كثيرة، أظهر ظروف العمل القسري غير الآمنة والأجور المحتجزة، وأماكن المعيشة التي لا تليق بكل ما هو بشري أو إنساني.

لا توفر الدوحة منبرا إلا وتحاول من خلاله إظهار نفسها كراع للإنسان وحقوقه.

تهاجم العواصم العربية بما تقوم به، لا على أبنائها المعارضين لسياساتها التخريبية وحسب، بل على كل من وطئ الديار وفكر بانتقاد أي رذيلة فيها.