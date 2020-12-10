ولاية نيويورك تقاضي "فيسبوك"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت ولاية نيويورك أنها وولايات أخرى سترفع دعوى احتكار ضد شركة "فيسبوك".
وقالت المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس، إن "فيسبوك" استخدم "مبالغ ضخمة من المال لاكتساب منافسين أصغر، كما استحوذ على منافسين بطريقة غير مشروعة وقطع الخدمات المقدمة للشركات الأخرى التي شكلت تهديدا له".
وأضافت: "سأطالب المحكمة بإيقاف سلوك "فيسبوك" الذي يمنع المنافسة"، معربة عن تطلعها للتعاون مع لجنة التجارة الفيدرالية في المقاضاة.
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