إيطاليا تتوقع من بايدن "نهجا إيجابيا تجاه التعددية"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعرب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي عن ثقته بأن إدارة الديمقراطي جو بايدن ستنتهج سياسة تعددية في تعاطيها مع القضايا الدولية. وقال كونتي في خطاب أمام مجلس النواب الايطالي اليوم الأربعاء عشية القمة الأوروبية: "أنا على قناعة بأن الرئيس المنتخب بايدن سيكون له نهج إيجابي للغاية تجاه التعددية والعلاقات عبر الأطلسي". وأضاف: "أنا متأكد من أنه سيعتبر أوروبا ذخرا للولايات المتحدة". وكان كونتي قد صرح في وقت سابق بأنه "بوسع الولايات المتحدة الاعتماد على إيطاليا كحليف قوي وشريك استراتيجي". ويسعى زعماء المؤسسات الأوروبية لعقد قمة أوروبية أمريكية خلال النصف الأول من العام القادم، وذلك وسط التوقعات بفوز الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة الأمريكية.

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