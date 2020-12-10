مجلس الشيوخ الأمريكي يدعم خطة إدارة دونالد ترامب لبيع طائرات إف-35 للإمارات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دعم مجلس الشيوخ الأمريكي خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب لبيع طائرات إف-35 للإمارات.



وفي منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، أكد ترامب أنه لا يمانع في بيع طائرات إف 35 للإمارات.

وتعد مقاتلات إف 35 درة التاج في سلاح الجو الأمريكي.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكد السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان أن الإمارات تقدمت للحصول على طائرات F35، منذ سنوات، نافيا المزاعم التي تحدثت عن ارتباط الأمر بمعاهدة السلام مع تل أبيب.